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Вышел первый трейлер анимационного сериала по вселенной Dragon Age

Вышел первый трейлер анимационного сериала по вселенной Dragon Age
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Netflix обнародовал дебютный трейлер анимационного сериала Dragon Age: Absolution. Шоу основано на одноимённой игровой серии, которой занимается знаменитая студия BioWare. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре 9 декабря.

Сюжет Absolution развернётся в фэнтезийной стране — в империи Тевинтер. Сериал создаёт студия Red Dog Culture House, которая помогала в создании анимационного шоу «Ведьмак: Кошмар волка». Шоураннером проекта выступает Майргрид Скотт, ранее она приложила руку к новым анимационным «Трансформерам» и «Стражам Галактики».

Постер сериала Dragon Age: Absolution

Постер сериала Dragon Age: Absolution

Фото: Netflix

Уже довольно долгое время BioWare разрабатывает четвёртую часть Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf. Авторы очень хотят, чтобы проект понравился и новичкам, и матёрым фанатам франшизы. Альфа-тестирование ролевого приключения стартовало в конце октября. А выпустить его обещают до конца 2023 года.

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