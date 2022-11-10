Вышел первый трейлер анимационного сериала по вселенной Dragon Age

Netflix обнародовал дебютный трейлер анимационного сериала Dragon Age: Absolution. Шоу основано на одноимённой игровой серии, которой занимается знаменитая студия BioWare. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре 9 декабря.
Сюжет Absolution развернётся в фэнтезийной стране — в империи Тевинтер. Сериал создаёт студия Red Dog Culture House, которая помогала в создании анимационного шоу «Ведьмак: Кошмар волка». Шоураннером проекта выступает Майргрид Скотт, ранее она приложила руку к новым анимационным «Трансформерам» и «Стражам Галактики».
Постер сериала Dragon Age: Absolution
Фото: Netflix
Уже довольно долгое время BioWare разрабатывает четвёртую часть Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf. Авторы очень хотят, чтобы проект понравился и новичкам, и матёрым фанатам франшизы. Альфа-тестирование ролевого приключения стартовало в конце октября. А выпустить его обещают до конца 2023 года.
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