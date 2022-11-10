Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый геймплей «Хогвартса. Наследие» покажут 11 ноября

Новый геймплей Hogwarts Legacy покажут уже завтра
Комментарии

Avalanche Software сообщила, что новый показ Hogwarts Legacy, ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера», состоится уже 11 ноября в 21:00 по московскому времени. Авторы не сообщили о продолжительности ролика, однако заявили, что он «представит новый взгляд на игру».

11 ноября мы представим новый взгляд на Hogwarts Legacy в очередном геймплейном ролике.

Полноценный показ «Хогвартса. Наследие» состоялся в середине марта. Разработчики показали целых 15 минут геймплея и объяснили, по каким правилам будет работать волшебный мир в игре. Ролик набрал внушительные 10 млн просмотров, а фанаты уже называют Hogwarts Legacy игрой мечты во вселенной «Гарри Поттера».

Новость по теме
Фанаты ждали её 20 лет. Крутую игру по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy показали миру

Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля 2023 года на ПК, Nintendo Switch а также двух поколениях консолей Xbox и PlayStation.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022