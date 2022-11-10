Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Диспетчере задач» на Windows 11 наконец добавят поиск процессов

В «Диспетчере задач» на Windows 11 наконец добавят поиск процессов
Комментарии

Microsoft рассказала о нововведениях предварительной сборки Windows 11 под версией 22621.891. Основные изменения коснулись «Диспетчера задач» — в нём наконец-то появился поиск!

Поиск в «Диспетчере задач»

Поиск в «Диспетчере задач»

Фото: Microsoft

Как отметили в Microsoft, запущенные программы можно будет искать как по названию, так и по идентификатору (PID). Для более удобной навигации предусмотрена классическая навигация горячих клавиш Alt + F, которая запускает функцию поиска во многих других приложениях. Кроме того, пользователи смогут выбрать и тёмную тему для «Диспетчера задач» — сделать это можно в настройках.

Выбор темы в «Диспетчере задач»

Выбор темы в «Диспетчере задач»

Фото: Microsoft

Также разработчики исправили множество багов в ОС, связанных с именами файлов и синхронизацией с аккаунтом Microsoft. Когда именно сборка 22621.891 доберётся до обычных пользователей, в компании не сообщили.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022