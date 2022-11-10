В «Диспетчере задач» на Windows 11 наконец добавят поиск процессов

Microsoft рассказала о нововведениях предварительной сборки Windows 11 под версией 22621.891. Основные изменения коснулись «Диспетчера задач» — в нём наконец-то появился поиск!

Поиск в «Диспетчере задач» Фото: Microsoft

Как отметили в Microsoft, запущенные программы можно будет искать как по названию, так и по идентификатору (PID). Для более удобной навигации предусмотрена классическая навигация горячих клавиш Alt + F, которая запускает функцию поиска во многих других приложениях. Кроме того, пользователи смогут выбрать и тёмную тему для «Диспетчера задач» — сделать это можно в настройках.

Выбор темы в «Диспетчере задач» Фото: Microsoft

Также разработчики исправили множество багов в ОС, связанных с именами файлов и синхронизацией с аккаунтом Microsoft. Когда именно сборка 22621.891 доберётся до обычных пользователей, в компании не сообщили.