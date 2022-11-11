Номинантов церемонии The Game Awards назовут 14 ноября

Организаторы церемонии награждения The Game Awards объявили, что номинантов на различные премии объявят уже в понедельник — 14 ноября. Список игр и номинаций появится в 20:00 мск, а каждый пользователь сможет оставить свой голос за фаворитов.
В специальном трейлере организаторы вспомнили победителей в номинациях прошлых лет. Известно, что главную награду, «Игру года», будет вручать Юсеф Фарес, геймдиректор It Takes Two.
Церемония пройдёт 8 декабря как в формате офлайн, так и в онлайне. Какие будут номинации, неизвестно, однако появится новая категория — «Лучшая адаптация». Жюри выберет самый качественный перенос видеоигры в другую форму медиа: будь то сериалы, фильмы, книги, подкасты, комиксы и многое другое.
Ожидается, что на церемонии представят следующую игру Хидео Кодзимы. Геймеры уверены, что это будет Death Stranding 2.
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