Третий сезон мультсериала по Cuphead выйдет уже через неделю

Netflix представил небольшой отрывок из продолжения «Шоу Чашека!» — экранизации видеоигры Cuphead. Также онлайн-кинотеатр объявил, что третий сезон выйдет уже 18 ноября. Созданием проекта вновь занимается студия MDHR — авторы оригинальной игры.

В продолжении Чашек и Кружек снова отправятся в приключения, попадут в ад и сразятся с самим Дьяволом за свои души. Сколько именно эпизодов войдёт в третий сезон, пока неизвестно. Первый сезон шоу вышел 18 февраля и состоял из 12 серий, второй — 19 августа и включал в себя 13 серий.

Cuphead — хардкорный платформер в стилистике мультфильмов 1930-х годов, вышедший в 2017 году на ПК и консолях. 30 июня состоялся релиз дополнения — The Delicious Last Course.