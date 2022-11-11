Третий сезон мультсериала по Cuphead выйдет уже через неделю
Поделиться
Netflix представил небольшой отрывок из продолжения «Шоу Чашека!» — экранизации видеоигры Cuphead. Также онлайн-кинотеатр объявил, что третий сезон выйдет уже 18 ноября. Созданием проекта вновь занимается студия MDHR — авторы оригинальной игры.
В продолжении Чашек и Кружек снова отправятся в приключения, попадут в ад и сразятся с самим Дьяволом за свои души. Сколько именно эпизодов войдёт в третий сезон, пока неизвестно. Первый сезон шоу вышел 18 февраля и состоял из 12 серий, второй — 19 августа и включал в себя 13 серий.
Cuphead — хардкорный платформер в стилистике мультфильмов 1930-х годов, вышедший в 2017 году на ПК и консолях. 30 июня состоялся релиз дополнения — The Delicious Last Course.
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
13:47
-
13:23
-
13:12
-
12:43
-
12:20
-
11:50
-
11:17
-
10:47
-
10:15
-
10:00
-
09:42
-
03:19
- 10 ноября 2022
-
22:34
-
22:21
-
22:01
-
21:50
-
21:20
-
20:31
-
19:51
-
19:39
-
19:21
-
19:13
-
19:10
-
18:40
-
17:48
-
17:02
-
16:34
-
16:27
-
16:17
-
15:59
-
15:33
-
15:03
-
14:51
-
14:31
-
14:11
Партнерский контент