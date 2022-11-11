«Он доводил себя до изнеможения». Режиссёр «Джона Уика 4» — о тренировках Киану Ривза

В интервью порталу IGN режиссёр «Джона Уика 4» Чад Стахелски рассказал, насколько Киану Ривз вживается в роль своего персонажа. По словам постановщика, к съёмкам каждой из новых частей серии актёр долго и упорно тренируется, чтобы выглядеть максимально аутентично. Если для первых фильмов он отрабатывал стрельбу на настоящем полигоне, то для четвёртой части артист месяцами учился владению нунчаками.

Киану становится всё лучше и лучше с каждым фильмом. Он ставит перед собой цель — стать лучше во всех отношениях. Как вы могли увидеть в трейлере, в «Джоне Уике 4» Киану использует нунчаки. До старта съёмок он месяцами доводил себя до изнеможения, совершенствуясь во владении нунчаками. Двуручный хват, правая рука, левая рука, при стрельбе из пистолета. Он невероятно хорош во всём этом.

Посмотреть на Киану с нунчаками можно будет уже следующей весной. Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года.