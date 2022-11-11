В Госдуме составили список игр с «пропагандой ЛГБТ». Их могут запретить в России

11 ноября в Госдуме предложили запретить распространение видеоигр в России с пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ. Сразу после этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» перечислила игры, которые могут попасть под запрет. В списке оказались очень популярные серии, включая Assassin's Creed, The Last of Us и Dragon Age.
Список игр с «пропагандой ЛГБТ»
- Assassin's Creed
- Borderlands
- Divinity: Original Sin 2
- Dragon Age
- Life Is Strange
- The Last of Us
- Fallout
- Apex Legends
- RimWorld
- Overwatch
- Le crime du parking
- The Sims 3
Больше всего досталось народной любимице The Sims 3. Как заявила Яна Лантратова, в игре есть нетрадиционные отношения, и детям это «демонстрируют как норму и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений».
Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнёров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к самому герою могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений.
Если предложение одобрят, то за насилие, жестокость и ЛГБТ в играх будет наложена ответственность в виде штрафов — до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц.
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