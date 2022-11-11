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Инсайдер раскрыл детали сериала про Индиану Джонса

Инсайдер раскрыл детали сериала про Индиану Джонса
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Пару дней назад стало известно о разработке сериала про Индиану Джонса. Шоу занимается Disney, в данный момент идёт поиск сценаристов. Других деталей проекта нет, но некоторыми подробностями поделился инсайдер Джефф Снайдер.

По его словам, сериал будет приквелом к основной франшизе, а его главным героем выступит наставник Индианы Джонса — археолог Эвенир Рэвенвуд. Примечательно, что герой упоминался в фильмах франшизы, но его ни разу не показывали.

Эвенир Рэвенвуд обучал Индиану Джонса, когда тот был юным. Рэвенвуд — отец Мэрион Рэвенвуд, которая появилась в самом первом фильме про археолога — «В поисках утраченного ковчега».

Ещё недавно появилась информация, что тестовые показы пятой части франшизы провалились.

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