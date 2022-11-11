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В «Твиттер» вернули несуразную пометку верификации аккаунтов

В «Твиттер» вернули несуразную пометку верификации аккаунтов
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История с проделками Илона Маска в «Твиттере», похоже, и не думает заканчиваться. Изначально в социальную сеть ввели новую систему верификации аккаунтов. Вместо одной синей галочки появилась и вторая, серая.

Через несколько часов после внедрения функции от неё избавился лично Илон Маск. Он написал, что «убил» фичу. Издание The Verge сообщило, что серая галочка с подписью «Официальный» снова вернулась в соцсеть. Притом пока что её выдали только крупным компаниям, вроде Coca-Cola и «Твиттера», а также некоторым СМИ, включая The New York Times, Wired и Ars Technica.

Фото: Twitter

О различных неординарных и необычных решениях в плане соцсети предупреждали сам миллиардер и менеджер по продукту Эстер Кроуфорд.

Вчера стало известно, что Илон Маск запретил сотрудникам «Твиттера» работать удалённо.

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