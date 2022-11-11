Фанатам удалось разблокировать фоторежим в God of War Ragnarok

В конце октября студия Santa Monica объявила, что в God of War Ragnarok на старте не будет фоторежима. Его пообещали добавить после релиза. Но умелый датамайнер под ником Speclizer умудрился найти виртуальную фотокамеру в файлах игры и разблокировать её.
Фоторежим в новом God of War предлагает массу гибких настроек — можно изменять выражения лиц и мимику Кратоса, Атрея, Мимира и других героев, а также использовать различные фильтры и цветокоррекцию.
Фото: Twitter
God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PS5 и PS4. Когда авторы откроют доступ к фоторежиму, пока неизвестно.
Пресса в целом похвалила сиквел God of War 2018 года, а вот мнения игроков разделились. Одни называют приключение главной игрой года, а другие считают, что это длинное DLC и ругают тайтл за некачественную оптимизацию на PS4.
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