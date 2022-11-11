Крупнейший производитель чипов TSMC готовит техническую революцию

Крупнейший производитель полупроводников и процессоров Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) совместно с исследователями Национального университета Тайваня и Массачусетского технологического института запустил разработку 1 нм техпроцесса.
Проект пока находится на ранней стадии. Сейчас TSMC с коллегами активно ищет материалы и присматривается к технологиям, которые смогут оптимизировать и уменьшить новый техпроцесс.
Кроме того, TSMC планирует запустить производство чипов на базе 3 нм техпроцесса. Тайваньская компания собирается перенести их производство в США, чтобы упростить ряд процессов. А 2 нм-процессоры корпорация начнёт выпускать до конца текущего десятилетия.
Также известно, что TSMC совместно с Sony строит завод по производству полупроводников. На его создание компаньоны выделили $ 7 млрд.
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