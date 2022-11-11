Microsoft подтвердила ухудшение работы игр на Windows 11 и предложила временное решение

В конце сентября Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7. К сожалению, без ошибок не обошлось: пользователи сообщают о том, что апдейт серьёзно снижает производительность и вызывает подтормаживания в играх.

Новость по теме Новая версия Windows 11 серьёзно ухудшает работу игр

11 ноября компания признала ошибку и заявила, что уже работает над её устранением. В качестве временного решения Microsoft предлагает обновить игры, все связанные с ними компоненты и драйверы для видеокарт до последней версии. А пока геймеров просят дождаться следующего обновления, которое должно исправить неприятные баги.

Когда именно выйдет апдейт, в Microsoft не уточнили.