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Microsoft подтвердила ухудшение работы игр на Windows 11 и предложила временное решение

Microsoft подтвердила ухудшение работы игр на Windows 11 и предложила временное решение
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В конце сентября Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7. К сожалению, без ошибок не обошлось: пользователи сообщают о том, что апдейт серьёзно снижает производительность и вызывает подтормаживания в играх.

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11 ноября компания признала ошибку и заявила, что уже работает над её устранением. В качестве временного решения Microsoft предлагает обновить игры, все связанные с ними компоненты и драйверы для видеокарт до последней версии. А пока геймеров просят дождаться следующего обновления, которое должно исправить неприятные баги.

Когда именно выйдет апдейт, в Microsoft не уточнили.

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