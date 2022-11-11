Умер актёр Кевин Конрой, голос Бэтмена в мультсериалах и играх Batman Arkham

Американский актёр Кевин Конрой, больше всего известный по озвучке Бэтмена в мультсериалах и играх, скончался в возрасте 66 лет. Как оказалось, у актёра был рак — судя по пресс-релизу Warner Bros. Discovery, о нём он узнал уже на поздней стадии.
Впервые Конрой стал по-настоящему известен после выхода культового мультсериала 1990-х «Бэтмен». После этого актёр озвучил Тёмного рыцаря и во многих других анимационных сериалах и фильмах вселенной DC, включая серии игр Batman Arkham и Injustice.
В 2019 году Конрой сыграл Брюса Уэйна вживую в кроссовере «Кризис на бесконечных Землях» в рамках Вселенной Стрелы. Он воплотил альтернативную версию Уэйна с одной из параллельных Земель, где Бэтмен ослаб здоровьем и был вынужден постоянно ходить в специальном экзоскелете.
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