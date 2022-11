God of War Ragnarok показала лучший старт продаж в истории серии в Британии

God of War Ragnarok в конце этой недели должна занять первую строчку в британском розничном чарте. По данным аналитиков, игра на британском рынке стартовала лучше всех прошлых выпусков франшизы. Они также сообщают, что 55% проданных копий игры приходятся на бандлы PS5.

God of War Ragnarok дебютирует на первом месте. В первый день продажи игры на дисках превысили все стартовые показатели других игр этой франшизы.

В первые сутки после релиза новый God of War продался лучше, чем прошлая часть за дебютную неделю. При этом игра 2018 года выходила только на PS4.

God of War Ragnarok станет четвёртой игрой франшизы, которая дебютировала в Британии на первом месте. Ранее этот успех смогли повторить God of War 2, God of War 3 и God of War 2018 года.

God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PS5 и PS4. Журналисты встретили игру крайне тепло, а вот мнения игроков разделилось. Многие называют приключение игрой года, при этом некоторые жалуются на плохую оптимизацию версии для PS4 и вторичный игровой процесс.