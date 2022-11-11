God of War Ragnarok покорила Twitch — игру смотрят сотни тысяч зрителей

Вышедшая на днях God of War Ragnarok наделала много шума и сразу вошла в топы стриминговой площадки Twitch по количеству просмотров в дебютную неделю после падения эмбарго. Многие стримеры привлекают аудиторию, проходя приключение на самой высокой сложности.

Аналитики из SullyGnome отметили, что God of War Ragnarok стала самой популярной игрой на Twitch. Зрители уже «насмотрели» игру более чем на 16 млн часов, и этот показатель продолжает расти. А эксперты портала Dexerto добавили, что аудитория тайтла на стриминговой площадке на пике составила 460 тыс. человек. Но «Рагнарёк» пока не догнал другую популярную в сервисе игру — мультиплатформенную Elden Ring, которую примерно за такой же период посмотрело 875 тыс. фанатов.

Фото: SullyGnome

График просмотров God of War Ragnarok в дебютную неделю Фото: Dexerto

Несмотря на успех God of War Ragnarok и Elden Ring на Twitch, эти игры так и не смогли обойти по популярности Cyberpunk 2077, которую на площадке в 2020 году наблюдало более 1 млн зрителей.

God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PS5 и PS4.