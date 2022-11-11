Гостиная Пуффендуя, квесты и очень много заклинаний — новые детали Hogwarts Legacy

Студия Avalanche Software показала новый геймплей долгожданной Hogwarts Legacy — ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера». Разработчики в расслабленной обстановке показали кастомизацию персонажа: обещают предельно навороченный редактор, в котором можно поменять многие элементы своего героя.

Варианты лиц персонажей Фото: Warner Bros.

Затем авторы показали гостиную Пуффендуя и заявили, что комнаты каждого из факультетов отличаются не только внешне, но и с точки зрения музыки. Что касается геймплея, в игре будет больше 20 заклинаний — специальная экипировка поможет открыть ещё больше мощных навыков.

Гостиная Пуффендуя Фото: Warner Bros.

Разработчики постарались оформить меню в стиле «путеводителя» — его выдали главному герою, чтобы он догонял своих одноклассников на пятом курсе. В нём можно будет следить за прогрессом, узнавать детали волшебного мира и сверяться с картой. Кстати, пропустить какой-нибудь урок будет нельзя — занятия станут частью сюжетной структуры, поэтому авторы решили не наказывать игроков за подобные мелочи.

Стильное главное меню Фото: Warner Bros.

Авторы также показали окрестности Хогвартса и некоторые диалоги с другими учениками Хогвартса. Судя по всему, они будут выполнены с уважением к культовым играм по «Гарри Поттеру».

Один из диалогов с побочным квестом Фото: Warner Bros.

Позже рассказали о том, как работает боевая система. Использовать заклинания одно за другим будет нельзя — у каждого из них есть перезарядка. Переключать спеллы можно будет с помощью зажатия правого курка. Что касается вражеских атак, то их можно будет парировать. Для этого нужно будет вовремя нажимать специальную кнопку — тогда способность отразится в противника.

Четыре способности справа внизу можно переключать в любой момент Фото: Warner Bros.

В конце презентации авторы показали Хогвартс со стороны и раскрыли ещё несколько деталей. Так, у заклинаний будет ряд «талантов», которые меняют их свойства — подобная механика есть в God of War: Ragnarok. Исследовать сам замок можно буквально часами — разработчики наполнили его всевозможными секретами.

Вид на Хогвартс Фото: Warner Bros.

Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля 2023 года на ПК, Nintendo Switch а также двух поколениях консолей Xbox и PlayStation.