Гостиная Пуффендуя, квесты и очень много заклинаний — новые детали Hogwarts Legacy

Студия Avalanche Software показала новый геймплей долгожданной Hogwarts Legacy — ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера». Разработчики в расслабленной обстановке показали кастомизацию персонажа: обещают предельно навороченный редактор, в котором можно поменять многие элементы своего героя.
Варианты лиц персонажей
Фото: Warner Bros.
Затем авторы показали гостиную Пуффендуя и заявили, что комнаты каждого из факультетов отличаются не только внешне, но и с точки зрения музыки. Что касается геймплея, в игре будет больше 20 заклинаний — специальная экипировка поможет открыть ещё больше мощных навыков.
Гостиная Пуффендуя
Фото: Warner Bros.
Разработчики постарались оформить меню в стиле «путеводителя» — его выдали главному герою, чтобы он догонял своих одноклассников на пятом курсе. В нём можно будет следить за прогрессом, узнавать детали волшебного мира и сверяться с картой. Кстати, пропустить какой-нибудь урок будет нельзя — занятия станут частью сюжетной структуры, поэтому авторы решили не наказывать игроков за подобные мелочи.
Стильное главное меню
Фото: Warner Bros.
Авторы также показали окрестности Хогвартса и некоторые диалоги с другими учениками Хогвартса. Судя по всему, они будут выполнены с уважением к культовым играм по «Гарри Поттеру».
Один из диалогов с побочным квестом
Фото: Warner Bros.
Позже рассказали о том, как работает боевая система. Использовать заклинания одно за другим будет нельзя — у каждого из них есть перезарядка. Переключать спеллы можно будет с помощью зажатия правого курка. Что касается вражеских атак, то их можно будет парировать. Для этого нужно будет вовремя нажимать специальную кнопку — тогда способность отразится в противника.
Четыре способности справа внизу можно переключать в любой момент
Фото: Warner Bros.
В конце презентации авторы показали Хогвартс со стороны и раскрыли ещё несколько деталей. Так, у заклинаний будет ряд «талантов», которые меняют их свойства — подобная механика есть в God of War: Ragnarok. Исследовать сам замок можно буквально часами — разработчики наполнили его всевозможными секретами.
Вид на Хогвартс
Фото: Warner Bros.
Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля 2023 года на ПК, Nintendo Switch а также двух поколениях консолей Xbox и PlayStation.
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