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В FIFA 23 Ultimate Team стартовал ЧМ-2022

В FIFA 23 Ultimate Team стартовал ЧМ-2022
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К началу чемпионата мира по футболу в режиме Ultimate Team в FIFA 23 добавили карточки «путь к славе».

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Лучшими игроками ивента вновь станут Руди Фёллер и Диего Форлан с рейтингом 91. Чуть хуже оценивают навыки Лусио и Жан-Пьера Папена — 90. Самым низкорейтинговым футболистом стал Питер Крауч — 86.

Фото: Electronic Arts

Фото: Electronic Arts

Лучшие карточки героев Marvel в FIFA 23

  • Руди Фёллер — 91
  • Диего Форлан — 91
  • Лусио — 90
  • Жан-Пьер Папен — 90
  • Яя Туре — 89
  • Джей-Джей Окоча — 89
  • Хавьер Маскерано — 89
  • Рафаэль Маркес — 89
  • Томас Бролин — 89
  • Рикарду Карвалью — 89
  • Клаудио Маркизио — 88
  • Дирк Кюйт — 88
  • Лэндон Донован — 88
  • Хидетоси Наката — 88
  • Гарри Кьюэлл — 88
  • Эузебиуш Смолярек — 88
  • Саид Аль-Увайран — 88
  • Хоан Капдевила — 88
  • Пак Чжи Сун — 87
  • Сидней Гову — 87
  • Питер Крауч — 87

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на консолях и ПК.

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