В FIFA 23 Ultimate Team стартовал ЧМ-2022
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К началу чемпионата мира по футболу в режиме Ultimate Team в FIFA 23 добавили карточки «путь к славе».
Новость по темеВ FIFA 23 добавили режим World Cup в честь ЧМ-2022
Лучшими игроками ивента вновь станут Руди Фёллер и Диего Форлан с рейтингом 91. Чуть хуже оценивают навыки Лусио и Жан-Пьера Папена — 90. Самым низкорейтинговым футболистом стал Питер Крауч — 86.
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Лучшие карточки героев Marvel в FIFA 23
- Руди Фёллер — 91
- Диего Форлан — 91
- Лусио — 90
- Жан-Пьер Папен — 90
- Яя Туре — 89
- Джей-Джей Окоча — 89
- Хавьер Маскерано — 89
- Рафаэль Маркес — 89
- Томас Бролин — 89
- Рикарду Карвалью — 89
- Клаудио Маркизио — 88
- Дирк Кюйт — 88
- Лэндон Донован — 88
- Хидетоси Наката — 88
- Гарри Кьюэлл — 88
- Эузебиуш Смолярек — 88
- Саид Аль-Увайран — 88
- Хоан Капдевила — 88
- Пак Чжи Сун — 87
- Сидней Гову — 87
- Питер Крауч — 87
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на консолях и ПК.
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