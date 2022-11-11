В FIFA 23 Ultimate Team стартовал ЧМ-2022

К началу чемпионата мира по футболу в режиме Ultimate Team в FIFA 23 добавили карточки «путь к славе».

Новость по теме В FIFA 23 добавили режим World Cup в честь ЧМ-2022

Лучшими игроками ивента вновь станут Руди Фёллер и Диего Форлан с рейтингом 91. Чуть хуже оценивают навыки Лусио и Жан-Пьера Папена — 90. Самым низкорейтинговым футболистом стал Питер Крауч — 86.

Фото: Electronic Arts

Фото: Electronic Arts

Лучшие карточки героев Marvel в FIFA 23

Руди Фёллер — 91

Диего Форлан — 91

Лусио — 90

Жан-Пьер Папен — 90

Яя Туре — 89

Джей-Джей Окоча — 89

Хавьер Маскерано — 89

Рафаэль Маркес — 89

Томас Бролин — 89

Рикарду Карвалью — 89

Клаудио Маркизио — 88

Дирк Кюйт — 88

Лэндон Донован — 88

Хидетоси Наката — 88

Гарри Кьюэлл — 88

Эузебиуш Смолярек — 88

Саид Аль-Увайран — 88

Хоан Капдевила — 88

Пак Чжи Сун — 87

Сидней Гову — 87

Питер Крауч — 87

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на консолях и ПК.