Минцифры собирается вернуть в Россию IT-специалистов
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Минцифры запустило разработку программы по возвращению в Россию IT-специалистов. Об этом рассказал ТАСС глава министерства Максут Шадаев. По его словам, программа гарантированно предоставит айтишникам безопасные условия работы.
Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии опредёленные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть].
По словам Шадаева, ведомство хочет показать, что в РФ можно спокойно работать. Летом он отмечал, что в России ощущается нехватка работников сферы IT. Чуть позже он заявлял, что в страну начала возвращаться значимая часть уехавших в феврале айтишников.
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