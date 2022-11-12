Минцифры собирается вернуть в Россию IT-специалистов

Минцифры запустило разработку программы по возвращению в Россию IT-специалистов. Об этом рассказал ТАСС глава министерства Максут Шадаев. По его словам, программа гарантированно предоставит айтишникам безопасные условия работы.

Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии опредёленные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть].

По словам Шадаева, ведомство хочет показать, что в РФ можно спокойно работать. Летом он отмечал, что в России ощущается нехватка работников сферы IT. Чуть позже он заявлял, что в страну начала возвращаться значимая часть уехавших в феврале айтишников.