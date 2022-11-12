TORONTOTOKYO может уйти из Team Spirit и пропустить первую часть нового сезона по Dota 2

Мидер российской Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек покинет состав команды перед новым сезоном и возьмёт перерыв до второго тура Dota Prto Circuit 2022/2023 в марте.
Ранее в Сети уже появилась информация, что «драконы» тестируют другого игрока на место Хертека — речь о Денисе Larl Сигитове из BetBoom Team.
По информации источника «Чемпионата», TORONTOTOKYO пытается найти новый ростер, но пока не преуспел: места в топ-командах уже заняты, а предложения от коллективов уровнем ниже российский киберспортсмен отклоняет.
Вполне вероятно, игрок пропустит первую часть нового сезона Dota Pro Circuit. Сейчас Хертек также рассматривает варианты смены роли на фулл-саппорта и перехода в англоязычную команду после того, как улучшит свои навыки разговорного английского.
- 12 ноября 2022
-
13:56
-
13:56
-
13:26
-
13:14
-
13:06
-
12:49
-
12:37
-
10:00
-
03:41
-
01:14
- 11 ноября 2022
-
22:07
-
21:51
-
21:36
-
21:03
-
20:56
-
20:00
-
19:21
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:03
-
17:37
-
17:13
-
17:06
-
16:30
-
15:57
-
15:42
-
15:26
-
15:08
-
14:53
-
14:31
-
14:23
-
13:56
-
13:47
-
13:23