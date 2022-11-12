TORONTOTOKYO может уйти из Team Spirit и пропустить первую часть нового сезона по Dota 2

Мидер российской Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек покинет состав команды перед новым сезоном и возьмёт перерыв до второго тура Dota Prto Circuit 2022/2023 в марте.

Ранее в Сети уже появилась информация, что «драконы» тестируют другого игрока на место Хертека — речь о Денисе Larl Сигитове из BetBoom Team.

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По информации источника «Чемпионата», TORONTOTOKYO пытается найти новый ростер, но пока не преуспел: места в топ-командах уже заняты, а предложения от коллективов уровнем ниже российский киберспортсмен отклоняет.

Вполне вероятно, игрок пропустит первую часть нового сезона Dota Pro Circuit. Сейчас Хертек также рассматривает варианты смены роли на фулл-саппорта и перехода в англоязычную команду после того, как улучшит свои навыки разговорного английского.