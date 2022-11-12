В России вместо онлайн-кинотеатров смотрят DVD

С весны этого года в сети «М.Видео-Эльдорадо» более чем в два раза выросли продажи фильмов и музыки на DVD- и Blu-ray-дисках. А Ozon сообщает, что продажи DVD-плееров на площадке увеличились на 40%. Скорее всего, этот тренд связан с уходом из России Netflix и других онлайн-кинотеатров.
Точные цифры торговая сеть не приводит, но уточняет, что повышенный интерес к дискам покупатели начали проявлять во втором квартале текущего года. На диски Blu-ray приходится основной объём продаж, но DVD демонстрирует заметный рост.
Недавно стало известно, что в России возобновились продажи сертифицированных «Ростестом» консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Их можно найти на маркетплейсах и в различных интернет-магазинах. Сертификация «Ростеста» означает, что устройство поставлено производителем, предназначено для продажи в России и может обслуживаться в официальных отечественных сервисных центрах.
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