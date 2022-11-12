iLTW планирует возобновить карьеру игрока: его тестирует команда из Dota Pro Circuit в СНГ

Российский киберспортсмен Игорь iLTW Филатов может вернуться на профессиональную сцену перед стартом нового соревновательного сезона по Dota 2.
Сейчас игрок проходит или планирует пройти тест минимум в одну команду первого дивизиона лиги Dota Pro Circuit в Восточной Европе (СНГ). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Скорее всего, речь идёт об одном из трёх новых составов — HellRaisers, Virtus.pro или новая команда SoNNeikO, за которым осталось право на слот распавшейся BetBoom Team. Однако это лишь предположение, основанное на списке участников лиги.
Филатов выступает на профессиональной сцене с 2015 года, за это время игрок заработал почти $ 300 тыс. призовых. Играл в Team Spirit, OG и Virtus.pro, а последней его командой стала европейская Nigma Galaxy — он покинул её в мае этого года.
- 12 ноября 2022
-
13:56
-
13:56
-
13:26
-
13:14
-
13:06
-
12:49
-
12:37
-
10:00
-
03:41
-
01:14
- 11 ноября 2022
-
22:07
-
21:51
-
21:36
-
21:03
-
20:56
-
20:00
-
19:21
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:03
-
17:37
-
17:13
-
17:06
-
16:30
-
15:57
-
15:42
-
15:26
-
15:08
-
14:53
-
14:31
-
14:23
-
13:56
-
13:47
-
13:23