iLTW планирует возобновить карьеру игрока: его тестирует команда из Dota Pro Circuit в СНГ

Российский киберспортсмен Игорь iLTW Филатов может вернуться на профессиональную сцену перед стартом нового соревновательного сезона по Dota 2.

Сейчас игрок проходит или планирует пройти тест минимум в одну команду первого дивизиона лиги Dota Pro Circuit в Восточной Европе (СНГ). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Скорее всего, речь идёт об одном из трёх новых составов — HellRaisers, Virtus.pro или новая команда SoNNeikO, за которым осталось право на слот распавшейся BetBoom Team. Однако это лишь предположение, основанное на списке участников лиги.

Филатов выступает на профессиональной сцене с 2015 года, за это время игрок заработал почти $ 300 тыс. призовых. Играл в Team Spirit, OG и Virtus.pro, а последней его командой стала европейская Nigma Galaxy — он покинул её в мае этого года.