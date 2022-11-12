Симпл показал фанатам в Бразилии неприличный жест после вылета с мэйджора по CS:GO

В Сети появились фото и видео снайпера Natus Vincere Александра s1mple Костылева после вчерашнего поражения в четвертьфинале IEM Rio Major 2022 по CS:GO.

Уходя со сцены после вылета от местной команды FURIA Esports, киберспортсмен показал бразильским фанатам средний палец. Судя по некоторым роликам, Симпл также что-то кричал в адрес болельщиков.

В послематчевом интервью Костылев не упоминал этот инцидент, но отметил, что атмосферу на стадионе для него испортил один момент:

Отличный опыт общения с фанатами, если не брать в расчёт то, что в моего тиммейта плюнули после первой карты. Спасибо, что приняли нас!

Вечером 11 ноября Natus Vincere неожиданно уступила бразильской FURIA Esports и покинула чемпионат мира по CS:GO в Рио, заняв лишь 5-8-е место.