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Студия Ghibli выпустила короткометражку о миловидном персонаже «Звёздных войн»

Студия Ghibli выпустила короткометражку о миловидном персонаже «Звёздных войн»
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Недавно студия Ghibli объявила о сотрудничестве с LucasFilm. Оказалось, что авторы оскароносных «Унесённых призраками» работали над короткометражной анимацией про миловидного Грогу (Малыш Йода), который покорил зрителей в нашумевшем сериале «Мандалорец».

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Аниме про милого малыша уже вышло на Disney+ — оно называется «Дзен: Грогу и пыльные кролики». Как и многие произведения Ghibl, мультфильм про Малыша Йоду нарисован вручную. Его срежиссировал Кондо Кацуя — аниматор «Ведьминой службы доставки», «Небесного замка Лапута», «Моего соседа Тоторо» и других шедевров студии. А музыку для короткометражки написал небезызвестный Людвиг Йоранссон, который ранее создал музыку для «Чёрной пантеры» и «Мандалорца».

Фото: Disney

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