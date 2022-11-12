Тор из God of War Ragnarok был вдохновлён самым яростным героем Marvel

Многие фанаты познакомились со скандинавским богом грома через комиксы и фильмы Marvel. В недавно вышедшей God of War Ragnarok Тору отведена одна из важнейших ролей, но он не совсем похож на героя, которого играет Крис Хемсворт в супергеройских блокбастерах.

Актёр Райан Хёрст признался, что в сиквеле God of War во время озвучивания Тора он вдохновлялся могучим Халком, и, что неожиданно — шерифом Эдом Томом Беллом из фильма «Старикам тут не место». Стража порядка в культовой картине братьев Коэнов сыграл Томми Ли Джонс.

По словам Хёрста, и Тор из God of War Ragnarok, и Халк из вселенной Marvel часто проявляют неконтролируемую ярость и гнев, и оба любят драться.

Я интерпретировал фразу «Халк крушить» как необходимость получить доступ к сверхчеловеческой силе, ярости и непредсказуемости.

А шерифа из «Старикам тут не место» Райан назвал «могущественным существом, которое таило в себе чувство сожаления». Тор Хёрста вышел настоящей машиной для убийств, а не ироничным шутником, которого Крис Хемсворт изображает в кинематографичной вселенной Marvel.