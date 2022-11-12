В Сеть утекла сцена из новой игры по «Трансформерам»

YouTube-блогер под ником DpzLuna поделился роликом, в котором показана кинематографичная сцена из игры Transformers Rise. Об игре доступно не так много информации. По слухам, новая игра про Трансформеров — это шутер от третьего лица, который разрабатывает студия Certain Affinity. Тайтл пока не получил официального анонса.
Слухи о разработке игры от Certain Affinity ходили примерно год назад, когда в соглашении о разработке тайтла говорилось, что студия будет разрабатывать и выпускать игру по франшизе «Трансформеры».
В соответствии с соглашением о разработке игры Certain Affinity разрабатывает игру, основанную на определённой интеллектуальной собственности (Transformers), а также предоставляет сопутствующие услуги по эксплуатации и обслуживанию проекта.
В 2021 году название игры впервые упомянул продюсер Аарон Гэмильтон, когда общался с журналистами на подкасте Game Dev With a Shot of Jameson. Основная деятельность Certain Affinity — поддержка игр серии Halo. Студию в 2006 году основали ветераны индустрии.
- 12 ноября 2022
-
17:07
-
16:18
-
15:40
-
14:55
-
13:56
-
13:56
-
13:26
-
13:14
-
13:06
-
12:49
-
12:37
-
10:00
-
03:41
-
01:14
- 11 ноября 2022
-
22:07
-
21:51
-
21:36
-
21:03
-
20:56
-
20:00
-
19:21
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:03
-
17:37
-
17:13
-
17:06
-
16:30
-
15:57
-
15:42
-
15:26
-
15:08
-
14:53
-
14:31