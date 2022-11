В Сеть утекла сцена из новой игры по «Трансформерам»

YouTube-блогер под ником DpzLuna поделился роликом, в котором показана кинематографичная сцена из игры Transformers Rise. Об игре доступно не так много информации. По слухам, новая игра про Трансформеров — это шутер от третьего лица, который разрабатывает студия Certain Affinity. Тайтл пока не получил официального анонса.

Слухи о разработке игры от Certain Affinity ходили примерно год назад, когда в соглашении о разработке тайтла говорилось, что студия будет разрабатывать и выпускать игру по франшизе «Трансформеры».

В соответствии с соглашением о разработке игры Certain Affinity разрабатывает игру, основанную на определённой интеллектуальной собственности (Transformers), а также предоставляет сопутствующие услуги по эксплуатации и обслуживанию проекта.

В 2021 году название игры впервые упомянул продюсер Аарон Гэмильтон, когда общался с журналистами на подкасте Game Dev With a Shot of Jameson. Основная деятельность Certain Affinity — поддержка игр серии Halo. Студию в 2006 году основали ветераны индустрии.