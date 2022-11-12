Создатель Super Mario уверен в успехе новой экранизации игры

Легендарный геймдизайнер Сигэру Миямото на недавнем брифинге по финансовым результатам Nintendo объяснил, почему экранизацию Super Mario гарантированно ждёт успех. По его словам, создатели фильма потратили очень много времени, чтобы создать произведение, которое понравится и широкой аудитории, и старым фанатам усатого водопроводчика.

Поклонники в своё время были возмущены неудачной экранизацией Super Mario 1993 года. Миямото успокоил их, заявив, что анимационный фильм «Супербратья Марио. Фильм» расскажет новую историю, при этом он останется верным корням знаменитой игровой франшизы.

Первый тизер анимационного фильма «Супербратья Марио. Фильм» аудитория приняла тепло. Но некоторые фанаты не оценили озвучку главного героя Крисом Праттом. На канале CarlosJulio20 появился отрывок из ролика, в котором Пратта заменили на профессионального актёра озвучки Чарльза Мартине, который озвучивает Марио в видеоиграх.

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Премьера фильма состоится 7 апреля 2023 года.