Утекли новые скриншоты Atomic Heart

Инсайдер под ником CamurAtes получил игровой билд Atomic Heart. По его словам, первые полчаса экшена — это «скучный симулятор ходьбы, в котором ничего не происходит». Он также выложил на Reddit несколько новых скриншотов тайтла — его пост уже удалили, но изображения успели сохранить читатели портала.
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
CamurAtes также записал игровой процесс, но выкладывать его пока не стал. По заверению инсайдера, игра не очень хорошо оптимизирована. Он играл на видеокарте с поддержкой DLSS, но точные характеристики ПК не раскрыл. Тайтл не смог выдать стабильные 60 FPS в разрешении 1080p на максимальных настройках графики.
Atomic Heart выходит 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России игру на ПК можно купить только на платформе VK Play.
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