Увольнения продолжаются. Disney сократит часть сотрудников из-за падения доходов

Чтобы сократить свои расходы, Disney уменьшит штат своих сотрудников. Об этом работникам компании сообщил генеральный директор Боб Чапек. По его словам, руководство также заморозило наём новых специалистов и ограничило деловые командировки.
Топ-менеджеры решили провести сокращение после неудовлетворительного финансового отчёта корпорации, а также после падения её акций.
Я полностью осознаю, что это будет трудный процесс для многих из вас и ваших команд. Нам придётся принимать жёсткие решения. Я заранее благодарю вас за активность в это важное время.
Несмотря на проблемы, Disney всё же будет нанимать новых работников, но только на «важные бизнес-должности». Компания также планирует организовать специальную «целевую группу для структуризации затрат». Её возглавит сам Боб Чапек, а помогать ему будут финансовый директор Кристин Маккарти и главный юрисконсульт Орасио Гутьеррес.
Это не первая волна увольнений в Disney. Во время расцвета пандемии COVID-19 корпорация тоже проводила сокращения.
Сейчас в Disney работают около 190 тыс. сотрудников. Совсем недавно стало известно, что компания начала закрывать свой российский офис.
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