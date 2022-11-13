«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» показала один из лучших стартовых результатов

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» более чем уверенно стартовала в американском прокате, показав 10-й старт в его истории. В дебютный день сиквел «Чёрной пантеры» заработал $ 84 млн.

Аналитики уверены, что в дебютные выходные картина может принести авторам от $ 185 млн до $ 200 млн. Некоторые эксперты считают, что блокбастер не сможет обойти «Доктора Стрэндж 2: В мультивселенной безумия», который на старте получил $ 187 млн.

Зрители и критики приняли «Ваканду навсегда» более чем тепло. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 84% «свежести» от журналистов и 95% от зрителей.

Фото: Rotten Tomatoes

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» вышла 11 ноября. Disney ушла из России, поэтому в нашем регионе картину не показывают.