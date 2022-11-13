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Японцы достигли рекордной пропускной способности Сети

Японцы достигли рекордной пропускной способности Сети
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Исследователи из японского Института сетевых исследований Национального института информационных и коммуникационных технологий установили новый мировой рекорд. Они смогли достичь пропускной способности 1,53 петабит в секунду. Помог метод мультиплексирования — они закодировали информацию на 55 различных световых частотах.

1,53 петабит в секунду достаточно для передачи всего мирового интернет-трафика по одному оптоволоконному кабелю.

В своей работе японцы использовали преимущества различных частот света, доступных по всему спектру. Каждый цвет в спектре видимого и невидимого света имеет уникальную частоту, способную нести собственный информационный поток.

Эксперты также достигли рекордной спектральной эффективности — 332 бит/с/Гц (бит в секунду на Гц). В 2019 году они смогли выдать менее впечатляющий результат — 105 бит/с/Гц.

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