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В России больше нельзя создать турецкий аккаунт PlayStation. Масштабный сбой?

В России больше нельзя создать турецкий аккаунт PlayStation. Масштабный сбой?
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Из-за ухода Sony из России масса пользователей консолей PlayStation начали «переезжать» в другие регионы. Благодаря мягкой ценовой политике наибольшей популярностью стал пользоваться турецкий регион.

На днях стало известно, что российские игроки больше не могут создавать турецкие аккаунты PlayStation. По словам пользователей, не помогает даже включённый VPN. При попытке создать новую учётную запись PS Store выдаёт ошибку. При этом уже созданные в Турции «учётки» работают без нареканий.

Некоторые игроки сообщают, что с консоли учётная запись создаётся без проблем. А при попытке сделать турецкий аккаунт через браузер система выдаёт ошибку.

Фото: PlayStation

Скорее всего, проблемы с созданием аккаунтов — это техническая ошибка. В канун выходных в PS Store заходит огромное количество пользователей, которые играют в игры и пользуются самыми разными функциями площадки — это может спровоцировать внутренние ошибки платформы.

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