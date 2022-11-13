Роль Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано» назвали лучшей в истории холдинга HBO

Издание Variety в честь 50-летнего юбилея HBO опубликовало топ-50 лучших ролей в сериалах кабельного канала. В список попали только завершённые шоу, поэтому в топе не фигурируют популярные «Эйфория», «Наследники» и «Барри».

Лучшей ролью в иcтории канала HBO журналисты назвали Тони Сопрано из культового сериала «Клан Сопрано» в исполнении Джеймса Гандольфини. В топ-50 также попали и другие актёры шоу — Эди Фалко, Лоррейн Бракко и Майкл Империоли.

Топ-10 самых популярных персонажей в сериалах HBO:

Тони Сопрано из сериала «Клан Сопрано» — актёр Джеймс Гандольфини. Нора Дёрст из сериала «Оставленные» — актриса Кэрри Кун. Селина Майер из сериала «Вице-президент» — актриса Джулия Луи-Дрейфус. Омар Литтл из сериала «Прослушка» — актёр Майкл Кеннет Уильямс. Тирион Ланнистер из сериала «Игра престолов» — актёр Питер Динклэйдж. Арабелла Эссиуеду из сериала «Я могу уничтожить тебя» — актриса Михаэла Коэл. Растин «Раст» Коул из сериала «Настоящий детектив» — актёр Мэттью Макконахи. Селеста Райт из сериала «Большая маленькая ложь» — актриса Николь Кидман. Ларри Сандерс из сериала «Шоу Ларри Сандерса» — актёр Гарри Шендлинг. Валери Чериш из сериала «Возвращение» — актриса Лиза Кудроу.

Недавно HBO объявила о закрытии научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Компания решила остановиться на четвёртом сезоне из-за падения рейтингов.