Роль Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано» назвали лучшей в истории холдинга HBO
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Издание Variety в честь 50-летнего юбилея HBO опубликовало топ-50 лучших ролей в сериалах кабельного канала. В список попали только завершённые шоу, поэтому в топе не фигурируют популярные «Эйфория», «Наследники» и «Барри».
Лучшей ролью в иcтории канала HBO журналисты назвали Тони Сопрано из культового сериала «Клан Сопрано» в исполнении Джеймса Гандольфини. В топ-50 также попали и другие актёры шоу — Эди Фалко, Лоррейн Бракко и Майкл Империоли.
Топ-10 самых популярных персонажей в сериалах HBO:
- Тони Сопрано из сериала «Клан Сопрано» — актёр Джеймс Гандольфини.
- Нора Дёрст из сериала «Оставленные» — актриса Кэрри Кун.
- Селина Майер из сериала «Вице-президент» — актриса Джулия Луи-Дрейфус.
- Омар Литтл из сериала «Прослушка» — актёр Майкл Кеннет Уильямс.
- Тирион Ланнистер из сериала «Игра престолов» — актёр Питер Динклэйдж.
- Арабелла Эссиуеду из сериала «Я могу уничтожить тебя» — актриса Михаэла Коэл.
- Растин «Раст» Коул из сериала «Настоящий детектив» — актёр Мэттью Макконахи.
- Селеста Райт из сериала «Большая маленькая ложь» — актриса Николь Кидман.
- Ларри Сандерс из сериала «Шоу Ларри Сандерса» — актёр Гарри Шендлинг.
- Валери Чериш из сериала «Возвращение» — актриса Лиза Кудроу.
Недавно HBO объявила о закрытии научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Компания решила остановиться на четвёртом сезоне из-за падения рейтингов.
Новость по темеHBO закрыла сериал «Мир Дикого Запада»
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