Отечественный фильм «Иван Денисович» взял приз итальянского кинофестиваля

Картина Глеба Панфилова «Иван Денисович», которая основана на повести Александра Солженицына, взяла приз итальянского кинофестиваля Efebo d’Oro. Фильм соревновался с пятью другими кинополотнами в номинации «Картины, снятые по литературным произведениям». Он смог обойти и нашумевшее «Искушение» известного постановщика Пола Верховена.

«Иван Денисович» стартовал в российском прокате ещё в 2021 году. Тогда же фильм получил «Золотого орла» в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучшая мужская роль» (Филипп Янковский). В конце ноября картина поборется за приз Life Fest Film Festival в Лос-Анджелесе.

Сюжет «Ивана Денисовича» сосредоточен на советском рядовом солдате Иване Шухове. Герою удаётся сбежать из немецкого плена, но по прибытии в родную страну его обвиняют в шпионаже и ссылают в ГУЛАГ.