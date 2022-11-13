Российская команда Question Mark прошла в финал чемпионата мира по PUBG

Команда Question Mark заняла первое место на этапе нижней сетки PUBG Global Championship 2022 в Дубае. Это позволило российскому коллективу выйти в решающую стадию главного турнира по «королевской битве» PUBG: Battlegrounds.
Квартет Романа ADOUZ1E Зиновьева до последнего находился на грани топ-4, но выиграл последний матч и поднялся на первую строчку таблицы.
В финал также прошли американская Wildcard Gaming, корейская Kwangdong Freecs и The Expendables из Вьетнама.
Фото: twire.gg
Ранее участие в главной стадии турнира обеспечили две другие русскоязычные команды — NAVI и Twisted Minds. Таким образом, СНГ-коллективы прошли в топ-16 в полном составе.
Чемпионат мира PUBG Global Championship 2022 проходит в столице ОАЭ с 1 по 20 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 2 млн.
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