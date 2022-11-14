Российский киберспортсмен Джами Jame Али признан лучшим игроком Rio Major 2022 по CS:GO
Капитан и снайпер российской команды Virtus.pro, 24-летний Джами Jame Али получил награду MVP (самого ценного игрока) на турнире Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO.
Лидер новых чемпионов мира показал положительную статистику в каждой из 12 карт финальной стадии чемпионата мира. Средний рейтинг Джейма на бразильском мэйджоре — 1.30.
Фото: HLTV
Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO прошёл в Бразилии с 31 октября по 13 ноября 2022 года. И в финале турнира российская пятёрка игроков из Virtus.pro победила команду Heroic из Дании со счётом 2:0 (16:12 на карте Mirage, и16:5 на Overpass), заработав полмиллиона долларов и титул лучшей команды мира.
Материалы по теме