Российский киберспортсмен Джами Jame Али признан лучшим игроком Rio Major 2022 по CS:GO

Капитан и снайпер российской команды Virtus.pro, 24-летний Джами Jame Али получил награду MVP (самого ценного игрока) на турнире Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO.

Лидер новых чемпионов мира показал положительную статистику в каждой из 12 карт финальной стадии чемпионата мира. Средний рейтинг Джейма на бразильском мэйджоре — 1.30.

Фото: HLTV

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO прошёл в Бразилии с 31 октября по 13 ноября. В финале российская Virtus.pro победила Heroic из Дании со счётом 2:0 (16:12 на Mirage, 16:5 на Overpass), заработав полмиллиона долларов и титул лучшей команды мира.