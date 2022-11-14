Источник: В «Дэдпуле 3» появится Фантастическая четвёрка из фильма 2005 года

Известный инсайдер Даниэль Рихтман поделился новыми деталями третьей части «Дэдпула». Судя по всему, нас ожидает масштабный фильм с большим количеством камео. Изначально таким представлялся сиквел «Доктора Стрэнджа», но в итоге фильм получился не очень удачным.

По информации Рихтмана, Дэдпул в своём третьем фильме посетит различные ленты компании FOX, включая «Фантастическую четвёрку» 2005 года. Инсайдер не сообщил, насколько важная роль у команды будет в сюжете. Не исключено, что Дэдпул в качестве издёвки заглянет и в провальный перезапуск франшизы, вышедший в 2015 году.

Напомним, что в фильме «Фантастическая четвёрка» рассказывалась история происхождения первых супергероев Marvel. Роль Мистера Фантастика исполнил Йоан Гриффит, Женщину-невидимку сыграла Джессика Альба, роль Существа досталась Майку Чиклису, а образ Человека-факела воплотил Крис Эванс.

Известно, что роль Росомахи в фильме вновь исполнит Хью Джекман, а Райан Рейнольдс вернётся к образу болтливого наёмника. Фильм намечен на 8 ноября 2024 года.