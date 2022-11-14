Новый патч Cyberpunk 2077 значительно улучшил картинку на PS5 и Xbox Series

Несколько дней назад CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 патч 1.61. Помимо исправления багов и улучшений, в игре появилась технология AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 для ПК, PS5 и Xbox Series. Специалист канала Digital Foundry протестировал игру с апдейтом.
Он пришёл к выводу, что с технологией AMD игра на PS5 и Xbox Series стала выглядеть намного лучше, чем со временным сглаживанием, которое использовалось раньше.
Наглядные примеры можно увидеть на скриншотах ниже. Заметно, что с выходом патча 1.61 внешний вид тайтла изменился в лучшую сторону. Это отразилось даже на более мелких деталях, которые можно увидеть на кадрах.
Cyberpunk 2077
Фото: Ролик Digital Foundry
Cyberpunk 2077
Фото: Ролик Digital Foundry
Cyberpunk 2077
Фото: Ролик Digital Foundry
Cyberpunk 2077
Фото: Ролик Digital Foundry
Cyberpunk 2077
Фото: Ролик Digital Foundry
Cyberpunk 2077 доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
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