Умельцы засунули абсолютно всех Человеков-пауков в свой «Спайдер-вёрс»

Команда с канала Corridor опубликовала видео, в котором представила свою версию масштабного спайдер-вёрса, в которой есть все вариации Человека-паука. Ролик получился стильным.
Начинается видео с фрагмента из «Человека-паука: Нет пути домой», в котором Доктор Стрэндж читает заклинание, с помощью которого все бы забыли о том, что Питер Паркер — настоящая личность Человека-паука. В конце что-то идёт не так, и Питера забрасывает во вселенную Майлза Моралеса из мультфильма «Через вселенные».
После этого Питер рассказывает Майлзу свою историю, охватывая события сольных фильмов и «Мстителей». Во время рассказа Питера прерывают появившиеся другие версии героя, включая Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Человека-паука 2099 года. Есть даже герой из игры для PlayStation 1.
Также команда выпустила большой ролик, в котором рассказала о его создании и о разработке вариаций героев в стиле мультфильма «Через вселенные»
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