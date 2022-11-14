Полицейский из США лишился своей лицензии после попытки обмануть магазин с «Покемонами»

Этой весной в Канзасе произошёл курьёзный и очень грустный случай. В мае 32-летний полицейский по имени Уильям Найт совершал покупки карточек из «Покемонов» в одном из розничных магазинов и сразу же вызвал подозрения у продавцов. Оказалось, что он пытался поменять ценники на коробках с 12 наборами карточек Pokemon, чтобы купить их не за $ 400, а за куда меньшую стоимость.

На замечания от продавцов Найт сразу же заявил, что в полицию поступил вызов и ему нужно срочно уехать. Однако мошенника чуть позже идентифицировали по камерам — он сразу же сознался в попытке обмануть магазин.

Сперва Найту грозил уголовный срок, однако дело дошло лишь до полного отказа от полицейского значка. Теперь 32-летний мужчина больше не сможет работать в правоохранительных органах США.