Фанаты оставляют цветы у статуи Бэтмена в память о Кевине Конрое
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11 ноября стало известно о смерти актёра Кевина Конроя. Мужчина озвучил Бэтмена в различных проектах DC, включая мультсериал 1990-х и игры серии Batman: Arkham. С актёром уже простились в отдельном видео, в котором вспомнили его работы.
Фанаты продолжают скорбеть по всему миру. Недавно в Сети обратили внимание на статую Бэтмена в городе Бербанк, который находится в Калифорнии. Около статуи появились цветы в честь памяти Кевина Конроя. В комментариях люди стали говорить о Конрое тёплые слова.
Статуя Бэтмена в Бербанке
Фото: Patrick Fisackerly
Уважаю тех, кто не забыл про Кевина.
Я думаю, Кевин был настоящим Бэтменом для многих людей даже в жизни.
Он был душой Бэтмена.
Кеви Конрой умер от рака в возрасте 66 лет. Сам актёр узнал о болезни уже на поздней стадии.
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