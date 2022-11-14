Клиент не всегда прав: Nintendo откажет в ремонте грубым покупателям

Судя по всему, Nintendo начинает всерьёз бороться с грубыми клиентами. Японское подразделение компании ввело новое правило для своего ремонтного отдела: теперь сотрудники вправе отказать в починке устройств, если клиент вёл себя неподобающе при обращении в поддержку.
Делая запрос о ремонте устройства, пожалуйста, воздержитесь от любых действий, которые выходят за рамки социально приемлемых средств для выполнения вашего обращения.
Если мы посчитаем, что вы нарушили одно из правил, мы можем отказать в замене или ремонте продукта. Кроме того, если компания сочтёт такое поведение злонамеренным, она свяжется с полицией и примет соответствующие меры.
В списке «неподобающих действий» у Nintendo значатся: запугивание и угрозы, оскорбительные или порочащие замечания, вторжение в личное пространство, неправомерные требования по ремонту вышедших из срока гарантии устройств, требование извинений от Nintendo или её персонала без уважительной причины и клеветнические комментарии в социальных сетях о компании.
Пока неясно, планирует ли корпорация ввести подобные правила и в других странах. Как заявили в Nintendo, компания дорожит своими клиентами и ожидает такого же честного отношения к ней самой.
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