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Клиент не всегда прав: Nintendo откажет в ремонте грубым покупателям

Клиент не всегда прав: Nintendo откажет в ремонте грубым покупателям
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Судя по всему, Nintendo начинает всерьёз бороться с грубыми клиентами. Японское подразделение компании ввело новое правило для своего ремонтного отдела: теперь сотрудники вправе отказать в починке устройств, если клиент вёл себя неподобающе при обращении в поддержку.

Делая запрос о ремонте устройства, пожалуйста, воздержитесь от любых действий, которые выходят за рамки социально приемлемых средств для выполнения вашего обращения.

Если мы посчитаем, что вы нарушили одно из правил, мы можем отказать в замене или ремонте продукта. Кроме того, если компания сочтёт такое поведение злонамеренным, она свяжется с полицией и примет соответствующие меры.

В списке «неподобающих действий» у Nintendo значатся: запугивание и угрозы, оскорбительные или порочащие замечания, вторжение в личное пространство, неправомерные требования по ремонту вышедших из срока гарантии устройств, требование извинений от Nintendo или её персонала без уважительной причины и клеветнические комментарии в социальных сетях о компании.

Пока неясно, планирует ли корпорация ввести подобные правила и в других странах. Как заявили в Nintendo, компания дорожит своими клиентами и ожидает такого же честного отношения к ней самой.

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