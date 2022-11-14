Съёмки «Джокера 2» с Хоакином Фениксом стартуют в конце ноября

Как сообщает издание World of Reel, съёмки «Джокера 2» (в России — «Джокер: Безумие на двоих») с Хоакином Фениксом и Леди Гагой стартуют уже 30 ноября. Графики команды совпадают на ближайшие пять месяцев, так что съёмочный процесс, судя по всему, продлится до апреля 2023 года.

«Безумие на двоих» продолжит историю Джокера — культового персонажа из комиксов DC. Сиквел частично станет мюзиклом и расскажет о знакомстве героя со своей возлюбленной Харли Квин в лечебнице Аркхем. В режиссёрское кресло вернётся Тодд Филлипс, а одну из ведущих ролей сыграет Брендан Глисон — Грозный Глаз Грюм из «Гарри Поттера», и Кен из «Залечь на дно в Брюгге».

Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года.