Создатели Lineage 2 делают шутер с мехами в открытом мире

Южнокорейская компания NCSoft анонсировала новую игру — многопользовательский шутер в открытом мире Project LLL. Скорее всего, название не окончательное, но на данный момент игру называют именно так. Её действие разворачивается в Сеуле в альтернативной реальности.

Вместе с анонсом разработчики сразу показали и геймплей проекта. В ролике можно увидеть, как герой ходит по локациям, перестреливается с врагами и использует мощного титана для борьбы с врагами — он стреляет ракетами и пулемётом.

Концепты Project LLL

Концепт-арт игры Фото: NCSoft

Концепт-арт игры Фото: NCSoft

Концепт-арт игры Фото: NCSoft

NCSoft надеется, что проект понравится игрокам. Компания прикладывает усилия, чтобы сделать игру качественной, а также она хочет попробовать свои силы в новом жанре.

Релиз Project LLL запланирован на 2024 год. Разработка ведётся на движке Unreal Engine 5, а сама NCSoft известна разработкой Lineage.