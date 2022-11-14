«Это мировой тест». Авторы Sonic Frontiers — о состоянии игры

Sonic Frontiers вышла 8 ноября и сразу же установила рекорд по пиковому онлайну в Steam. Несмотря на несколько крупных скандалов ещё до релиза, рейтинг игры в магазине Valve составляет целых 95% — геймеры очень высоко оценили проект Sonic Team.

Тем не менее, разработчики прекрасно понимают, что техническое состояние игры оставляет желать лучше. Как рассказал геймдиректор Frontiers Морио Кисимото, авторы уже собирают отзывы пользователей и готовы работать над улучшением общего состояния тайтла.

Простите, что не связался с вами раньше. После релиза мы были заняты. Я рад, что игра наконец вышла и попала в руки игроков. Мы уже просматриваем отзывы критиков и игроков, и, как многие уже отметили, нам нужно проделать ещё много работы. Мы отнесёмся к этому серьёзно, словно релиз был лишь мировым тестированием.

Какие именно изменения ждут Sonic Frontiers и когда их ожидать, автор не указал.