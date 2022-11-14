«Что ты сделал, чтобы исправить это»? Илон Маск публично отчитал сотрудника «Твиттера»

Недавно глава «Твиттера» Илон Маск извинился перед пользователями за то, что мобильное приложение соцсети работает очень медленно во многих странах. По его словам, дело в том, что оно выполняет около 1000 RPC-запросов только для того, чтобы отобразить домашнюю страницу.
На его твит ответил один из работников «Твиттера» Эрик Фрохнховер, который занимается мобильным приложением для Android. Он заявил, что это неправда — к нему тут же пришёл сам Маск и попросил уточнить, с чем это может быть связано. А затем в грубой форме спросил, почему работник не исправил это недоразумение.
Фото: Twitter
Тогда, пожалуйста, поправьте меня. В чём тогда причина? «Твиттер» на Android работает очень медленно. Что лично ты сделал для того, чтобы исправить это?
После этого Фрохнховер сразу в нескольких твитах расписал Маску, что он и его команда постепенно улучшают мобильное приложение. Он также не считает, что проблема здесь кроется в RPC-запросах. Более того, по словам разработчика, программа вообще их не делает. Основная причина заключается в том, что код для клиента разрабатывался около 10 лет назад, когда интернет и технологии были совсем другими — и его действительно нужно переписывать.
К сожалению, Маск решил не продолжать беседу в «Твиттере» — возможно, коллеги решили разрешить конфликт в рабочей обстановке.
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