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«Что ты сделал, чтобы исправить это»? Илон Маск публично отчитал сотрудника «Твиттера»

«Что ты сделал, чтобы исправить это»? Илон Маск публично отчитал сотрудника «Твиттера»
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Недавно глава «Твиттера» Илон Маск извинился перед пользователями за то, что мобильное приложение соцсети работает очень медленно во многих странах. По его словам, дело в том, что оно выполняет около 1000 RPC-запросов только для того, чтобы отобразить домашнюю страницу.

На его твит ответил один из работников «Твиттера» Эрик Фрохнховер, который занимается мобильным приложением для Android. Он заявил, что это неправда — к нему тут же пришёл сам Маск и попросил уточнить, с чем это может быть связано. А затем в грубой форме спросил, почему работник не исправил это недоразумение.

Фото: Twitter

Тогда, пожалуйста, поправьте меня. В чём тогда причина? «Твиттер» на Android работает очень медленно. Что лично ты сделал для того, чтобы исправить это?

После этого Фрохнховер сразу в нескольких твитах расписал Маску, что он и его команда постепенно улучшают мобильное приложение. Он также не считает, что проблема здесь кроется в RPC-запросах. Более того, по словам разработчика, программа вообще их не делает. Основная причина заключается в том, что код для клиента разрабатывался около 10 лет назад, когда интернет и технологии были совсем другими — и его действительно нужно переписывать.

К сожалению, Маск решил не продолжать беседу в «Твиттере» — возможно, коллеги решили разрешить конфликт в рабочей обстановке.

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