Мошенники скачали чужую бесплатную игру и начали продавать её в Steam

Создатель невероятно впечатляющей демоверсии игры про Супермена на Unreal Engine 5 Тайсон Батлер-Бошма столкнулся с ужасной несправедливостью. Он выложил её полностью бесплатно на сайте Itch.io, чтобы другие геймеры могли оценить потенциал игры про всемогущего супергероя. К сожалению, ситуацией воспользовались недобросовестные пользователи и начали продавать его демопроект в Steam за $ 10.

Тайсон сразу же подал жалобу в Steam, однако с 7 ноября до сих пор не получил ответа. Он пробовал решить всё мирным путём, связавшись с мошенниками, однако те начали ему угрожать и кидать жалобы на его видео на YouTube за использование «чужого контента».

И теперь у разработчика есть два варианта: либо забыть об этом деле, либо попытаться его решить в правовом поле. Ситуацию осложняет то, что для легального сражения ему нужно указать все свои данные, включая место проживания, возраст и номер телефона. Эту информацию могут использовать злоумышленники, чтобы каким-то образом навредить Тайсону, поэтому он не решается на этот шаг.

Пока что разработчик решил дождаться решения Steam. Вполне возможно, модераторы Valve разберутся с проблемой самостоятельно и помогут автору восстановить справедливость.