Мошенники скачали чужую бесплатную игру и начали продавать её в Steam

Создатель невероятно впечатляющей демоверсии игры про Супермена на Unreal Engine 5 Тайсон Батлер-Бошма столкнулся с ужасной несправедливостью. Он выложил её полностью бесплатно на сайте Itch.io, чтобы другие геймеры могли оценить потенциал игры про всемогущего супергероя. К сожалению, ситуацией воспользовались недобросовестные пользователи и начали продавать его демопроект в Steam за $ 10.
Тайсон сразу же подал жалобу в Steam, однако с 7 ноября до сих пор не получил ответа. Он пробовал решить всё мирным путём, связавшись с мошенниками, однако те начали ему угрожать и кидать жалобы на его видео на YouTube за использование «чужого контента».
И теперь у разработчика есть два варианта: либо забыть об этом деле, либо попытаться его решить в правовом поле. Ситуацию осложняет то, что для легального сражения ему нужно указать все свои данные, включая место проживания, возраст и номер телефона. Эту информацию могут использовать злоумышленники, чтобы каким-то образом навредить Тайсону, поэтому он не решается на этот шаг.
Пока что разработчик решил дождаться решения Steam. Вполне возможно, модераторы Valve разберутся с проблемой самостоятельно и помогут автору восстановить справедливость.
- 14 ноября 2022
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
16:04
-
15:29
-
15:22
-
14:47
-
14:35
-
14:16
-
14:05
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:01
-
12:42
-
12:34
-
11:47
-
11:13
-
10:33
-
10:06
-
09:33
-
00:39
-
00:29
- 13 ноября 2022
-
23:55
-
22:52
-
21:16
-
19:40
-
19:37
-
19:25
-
17:50
-
17:45
-
17:11
-
16:00
-
15:06
-
14:30