«Мы скоро вновь пробьёмся в топ». Игрок Nigma по Dota 2 рассказал о будущем команды

Саппорт Nigma Galaxy по Dota 2 Марун GH Мерхей прокомментировал слухи о новом составе команды, обратившись к болельщикам.

По словам киберспортсмена, совсем скоро клуб сделает анонс и намерен вернуться на топ-уровень.

В интернете ходит много слухов о нашей команде. Хочу сказать, что у нас всё под контролем: мы дорабатываем кое-какие вещи и скоро сделаем хороший анонс, следите за новостями. Я также хочу поблагодарить фанатов за постоянную поддержку. Можете быть уверены, что Nigma скоро вернётся и мы скоро вновь пробьёмся в топ.

Ранее инсайдеры сообщали, что ростер Nigma Galaxy перед новым сезоном сильно изменится — коллектив якобы могут покинуть Куроку и Миракл.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2:

Саид Самаил SumaiL Хассан;

Амер Miracle- аль-Баркави;

Иван MinD_ContRoL Бориславов;

Марун GH Мерхей;

Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

В минувшем сезоне команда не смогла отобраться на чемпионат мира The International 2022.