Российский игрок Дмитрий Happy Костин выиграл W3Champions Finals по Warcraft 3

Российский киберспортсмен Дмитрий Happy Костин одержал победу на чемпионате W3Champions Finals. Season 12 по стратегии Warcraft III.
В финале наш киберспортсмен, выступающий за расу нежити, одолел корейского игрока Дох LabyRinth Ю Хёна (также андеда) со счётом 4:3. За первое место Костин получил 1 153 доллара, второй финалист заработал $ 830.
Третье место на W3Champions Finals занял украинский игрок Андрей Foggy Корень, играющий за ночных эльфов.
Фото: Liquipedia
Беспроигрышная серия Happy достигла 48 матчей — в последний раз «император» уступал в турнирном матче 30 сентября в рамках 2W Weekly Cup 37. Только за осень российский игрок провёл 87 серий, из которых выиграл 83.
В середине октября Костин выиграл другой престижный турнир — RCADIA World Series в немецком Ганновере.
- 14 ноября 2022
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
16:04
-
15:29
-
15:22
-
14:47
-
14:35
-
14:16
-
14:05
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:01
-
12:42
-
12:34
-
11:47
-
11:13
-
10:33
-
10:06
-
09:33
-
00:39
-
00:29
- 13 ноября 2022
-
23:55
-
22:52
-
21:16
-
19:40
-
19:37
-
19:25
-
17:50
-
17:45
-
17:11
-
16:00
-
15:06
-
14:30