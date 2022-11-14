Минкультуры РФ отозвало фильм «Голод» о массовом голоде в СССР из-за «жалоб граждан»

Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение у фильма «Голод», который рассказывает о массовом голоде 1920-х годов в Поволжье. В ведомстве заявили, что такое решение приняли из-за жалоб зрителей, которые посчитали картину «провокационной и шокирующей».

Граждане указывают на содержание в фильме провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения.

На ситуацию уже отреагировал автор сценария Александр Архангельский. По его словам, в ленте нет никакой политической повестки или авторского текста, а только цитаты и документы из открытой части архивов. А единственным посылом в картине он называет «абстрактный гуманизм, что людям надо помогать». Интересно, что в комментариях под трейлером ленты также нет никаких жалоб: пользователи в целом очень положительно приняли ролик.

«Голод» — документальный фильм, который рассказывает о массовом голоде 1920-х в СССР. В ленте в том числе упоминается гуманитарная помощь от США, Великобритании и других государств в момент очень тяжёлого периода в истории страны.