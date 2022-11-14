В Россию начали поставлять мини-ПК и ноутбуки на китайском аналоге Intel и AMD
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Как сообщает издание CNews, группа компаний «Тонк» начала осуществлять поставки мини-ПК и ноутбуков с китайским процессором KaiXian KX-6640MA. На устройствах предустановлена российская операционная система «Ред ОС». Предзаказать их можно по цене от 44 тыс. руб. — продажи устройств стартуют в первом квартале 2023 года.
Оба гаджета — «Тонк TN4004» и «Тонк TN1004» — оснащены четырёхъядерным процессором KaiXian KX-6640MA с частотой от 2,2 ГГц, выполненным по техпроцессу 16 нм. Чип располагает встроенной видеоподсистемой C-960, которая поддерживает воспроизведение 4K-видео.
Устройства компании «Тонк»
- Мини-ПК «Тонк TN1004» — корпус из металла и пластика, 8 ГБ SSD DDR4, 256 ГБ SSD М.2, 4 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и порт USB 3.1 Gen1 Type-C, видеовыходы VGA и HDMI. Стоимость — от 44 тыс. рублей.
- Ноутбук «Тонк TN4004» — 14-дюймовый Full HD-дисплей, алюминиевый корпус, 8 ГБ ОЗУ DDR4, SSD-накопитель М.2 на 256 ГБ. Стоимость — от 48 тыс. рублей.
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