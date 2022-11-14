В Россию начали поставлять мини-ПК и ноутбуки на китайском аналоге Intel и AMD

Как сообщает издание CNews, группа компаний «Тонк» начала осуществлять поставки мини-ПК и ноутбуков с китайским процессором KaiXian KX-6640MA. На устройствах предустановлена российская операционная система «Ред ОС». Предзаказать их можно по цене от 44 тыс. руб. — продажи устройств стартуют в первом квартале 2023 года.

Оба гаджета — «Тонк TN4004» и «Тонк TN1004» — оснащены четырёхъядерным процессором KaiXian KX-6640MA с частотой от 2,2 ГГц, выполненным по техпроцессу 16 нм. Чип располагает встроенной видеоподсистемой C-960, которая поддерживает воспроизведение 4K-видео.

Устройства компании «Тонк»